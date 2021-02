Thüringen : Rot-Rot-Grün und CDU verlängern Stabilitätspakt

Erfurt Aufatmen in Erfurt: Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die CDU in Thüringen haben ihren gemeinsamen Stabilitätspakt verlängert. damit bleibt die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf die Unterstützung der Union angewiesen.

Diese Vereinbarung war Konsequenz aus der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Regierungschef in Thüringen vor genau einem Jahr. Kemmerich war am 5. Februar 2020 mit den Stimmen von CDU und AfD ins Amt gewählt worden, was eine Welle der Empörung auslöste und Thüringen in eine Regierungskrise stürzte. Kurz darauf beugte er sich dem Druck und trat zurück.