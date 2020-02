Eklat um Thüringen-Wahl : Ostbeauftragter der Bundesregierung muss zurücktreten

Berlin Er hat dem mit AfD-Stimmen gewählten Thüringer Ministerpräsidenten gratuliert und viel Erfolg gewünscht: Die SPD forderte deshalb die Abberufung des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Nun gibt Christian Hirte sein Amt ab - auf Wunsch der Kanzlerin.

SPD-Chefin Saskia Esken twitterte daraufhin: „Der Ostbeauftragte der Bundesregierung bezeichnet die Wahlgemeinschaft aus CDU, FDP und AfD in #Thüringen als "Mitte". In unserem "Auftrag" spricht er damit nicht mehr.“ Zum Forderung nach einer Ablösung sagte Co-Chef Norbert Walter Borjans am Donnerstag in Berlin, diese habe man gemeinsam an die CDU gerichtet. „Wir halten Herrn Hirte in diesem Amt nicht mehr für vertretbar, und ich glaube, die Signale so gewertet zu haben, dass wir da nicht auf den größten Widerstand stoßen.“