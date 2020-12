Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Thüringen : Justizausschuss hebt Immunität von Ramelow und Höcke auf

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Thüringen

Erfurt Die Staatsanwaltschaft in Erfurt will gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wegen Beleidigung und gegen AfD-Rechtsaußen Björn Höcke wegen Volksverhetzung ermitteln. Der Justizausschuss des Landtags gab entsprechenden Anträgen statt.

Für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ist die Abgeordneten-Immunität von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) sowie AfD-Fraktionschef Björn Höcke aufgehoben worden. Entsprechenden Anträgen Thüringer Ermittlungsbehörden gab am Freitag der Justizausschuss des Landtags in Erfurt einstimmig statt. Die Immunitätsaufhebung in beiden Fällen wurde von Parlamentariern mehrerer Fraktionen bestätigt. Der Ausschuss tagte hinter verschlossenen Türen.