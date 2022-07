Thüringen​: Innenministerium will AfD-Mitgliedern den Waffenschein abnehmen​

Innenministerium will AfD-Mitgliedern den Waffenschein abnehmen

Erfurt Thüringen will schärfer gegen rechtsextreme Waffenbesitzer vorgehen. Das Landesinnenministerium will auch AfD-Mitgliedern den Besitz von Schusswaffen verbieten.

Schon seit zwei Jahren reiche bereits die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung aus, um die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen oder zu versagen, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Mittwoch in Erfurt. Das treffe auch auf Mitglieder der AfD zu.