Nach Thüringen-Wahl AfD hat die Sperrminorität, aber was bedeutet das eigentlich genau?

Nein, so weit ist es noch nicht, und wird es wohl so schnell nicht dazu kommen. Aber die AfD hat in Thüringen mit 32 von 88 Stimmen mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag und somit eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt: Für alle Parlamentsentscheidungen, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig ist, brauchen die anderen Parteien die Zustimmung der Extremisten. In Sachsen hat es dazu nicht gereicht, nachdem der Landeswahlleiter das vorläufige amtliche Ergebnis korrigieren musste. Hier hat die AfD exakt ein Drittel der Sitze, nämlich 40 von 120. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist also gegen sie möglich.