Der Tag nach dem Polit-Beben : FDP will Neuwahlen – CDU in Thüringen ziert sich

Berlin Nur einen Tag nach seiner Wahl kündigt der FDP-Politiker seinen Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten an. Er will den Weg zu Neuwahlen in Thüringen frei machen. Doch die Landes-CDU ziert sich noch immer – zum Entsetzen der Parteiführung in Berlin.

Thomas Kemmerich brauchte 24 Stunden, um zu begreifen, dass er den Rückzug vom Amt des thüringischen Ministerpräsidenten antreten muss, um der Demokratie und seiner Partei nicht noch größeren Schaden zuzufügen. Am Donnerstagmittag, nur einen Tag nach seiner überraschenden Wahl zum Erfurter Regierungschef, kündigte der FDP-Politiker an, er wolle das Amt wieder abgeben. „Der Rücktritt ist unumgänglich“, sagte der 54-jährige Unternehmer. Die FDP-Fraktion werde zudem einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen, um eine Neuwahl zu erreichen. Dabei würde der unterlegene Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow wieder als Spitzenkandidat antreten, erklärte die Linke.

Kemmerich reagierte auf massiven Druck der Bundespartei. FDP-Chef Christian Lindner war eigens nach Erfurt gereist, um Kemmerich zum Rücktritt zu bewegen. Der aus Aachen stammende FDP-Politiker war am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Amtsinhaber Ramelow, der eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung angestrebt hatte, unterlag mit 44 zu 45 Stimmen.

Die Wahl hatte ein politisches Beben ausgelöst. Denn die Fraktionen von CDU und FDP hatten billigend in Kauf genommen, dass Kemmerich mit ihren und den Stimmen der AfD ins Amt kommen konnte. Sie verstießen damit gegen die Linie der Berliner Parteizentralen, die jede Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen haben. In der CDU gibt es dazu einen Parteitagsbeschluss, den Thüringens CDU-Chef Mike Mohring und seine Fraktion jedoch missachtet haben.

An der CDU-Fraktion und Mohring liegt es nun, ob in Thüringen der Weg zu Neuwahlen freigemacht wird. Denn im Landtag benötigt die FDP nach der Landesverfassung eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um die Selbstauflösung durchzusetzen. Dazu müssten neben Linken, SPD, Grünen und FDP mindestens auch Teile von CDU oder AfD dafür stimmen. Die Thüringer CDU hat aber dafür bis Donnerstagabend keine Bereitschaft gezeigt. Die Landtagsfraktion will erst am Freitagmittag über ihr weiteres Vorgehen beraten. Damit nahm der enorme Druck auf CDU-Landeschef Mohring und seine Fraktion geradezu stündlich zu. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte noch am Mittwochabend einen Präsidiumsbeschluss herbeigeführt, in dem es hieß, die CDU-Führung sei einstimmig für Neuwahlen in Thüringen. „AKK“, wie sie im Volksmund heißt, will sich in Kürze mit Mohring in Erfurt treffen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), unterwegs in Südafrika, schaltete sich mit ungewohnt scharfen Worten ein. Sie warf dem CDU-Landesverband einen Bruch „mit der Grundüberzeugung“ der Partei vor, „dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen“. Daher müsse der „unverzeihliche Vorgang“ wieder rückgängig gemacht werden, forderte sie. Aus Sicht des Chefhaushälters der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), ist Mohring ohnehin nicht mehr haltbar. Rehberg forderte den Rücktritt Mohrings und einen Neuanfang der CDU Thüringens.

FDP-Chef Christian Lindner erklärte in Erfurt, er sei „irritiert“ über das uneinsichtige Verhalten der CDU-Landtagsfraktion. „Ich fordere die Union auf, mit uns den Weg zu Neuwahlen frei zu machen“, sagte er. Die FDP habe die Situation geklärt, das erwarte er nun auch von der Union und deren Parteichefin Kramp-Karrenbauer. Die hat für Freitagmorgen eine weitere Sondersitzung des Präsidiums einberufen.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vermied es jedoch wenig später, die Thüringer CDU und Mohring explizit aufzufordern, der Selbstauflösung des Landtags zuzustimmen. Er sprach nur davon, dass nun „alle demokratischen Kräfte“ gefordert seien, Neuwahlen herbeizuführen. Jeder Eindruck, dass „Nazis“ wie Thüringens AfD-Chef Björn Höcke Einfluss „auf unser Land“ ausüben könnten, müsse entkräftet werden.

Allerdings geht es hier längst nicht mehr nur um einen fatalen Eindruck, der längst entstanden sein dürfte, sondern um eine Tatsache: Der AfD Thüringens ist es mit einem perfiden Trick gelungen, die etablierten Parteien weit über die Landesgrenzen hinaus zu verunsichern und damit erheblichen Einfluss auf das politische System auszuüben. Der Trick bestand darin, für die Ministerpräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten aufzustellen, den parteilosen Christoph Kindervater. Die AfD gab Kindervater im ersten und zweiten Wahlgang ihre Stimmen, lief im entscheidenden dritten jedoch geschlossen zum FDP-Kandidaten Kemmerich über. Dadurch war Rot-Rot-Grün düpiert.

Auf die Frage, was er tun werde, wenn die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Auflösung des Landtages nicht zustande komme, sagte Kemmerich: „Dann werde ich die Vertrauensfrage stellen.“ Damit ihm das Vertauen entzogen werden könnte, müsste allerdings auch hier eine Mehrheit im Landtag mit 46 Stimmen zustande kommen. Sollten CDU, FDP und AfD ihre Koalitionsmehrheit erneut ausspielen, könnten sie auf diese Weise den Weg zu Neuwahlen verbauen.

Bei einem erneuten Urnengang hätten AfD und Linke gute Chancen, ihre Stimmenanteile zu vergrößern, so die allgemeine Einschätzung. Allerdings erklärte der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, Zugewinne der AfD seien nicht unbedingt erwartbar, bei der Linken aber schon. Union und FDP dagegen müssten nach diesem Debakel mit Verlusten rechnen. Die FDP käme wohl nicht wieder in den Landtag. In beiden Parteien gibt es Befürchtungen, das Thüringen-Beben werde negativ auf die Landtagswahl in Hamburg am 23. Februar und die Kommunalwahlen im Sommer wirken.

Die CDU setzt schon einmal auf das Einsehen und die Vernunft der Wähler. „Starke Ränder führen zu nichts als zur Stärkung der Unregierbarkeit eines Landes. Das müssen wir deutlich machen – in Thüringen und anderswo“, sagte Unionsfraktionsvize Andreas Jung.

