Politikwissenschaftler von Alemann : „Das Verhalten der AfD ist als klarer Missbrauch zu werten.“

Der Thüringer Landtag aus Vogelperspektive. Foto: dpa/Michael Reichel

Düsseldorf Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann zur historischen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, dem Rücktritt von Thomas Kemmerich und der Verweigerung von Neuwahlen seitens der CDU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der in Thüringen geborene Ulrich von Alemann ist im Alter von fünf Jahren ins Rheinland gezogen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit berät der emeritierte Professor der Heinrich-Heine-Universität auch Regierungen und die Zivilgesellschaft. Zu seinen Schwerpunkten zählt unter anderem die Parteienforschung.

Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass die CDU mit der AfD vorherige Absprachen getroffen hat?

Das ist schwer zu sagen, jedenfalls wird es in der CDU klare Debatten über die Szenarien gegeben haben: ‚Was kann passieren, wenn ...‘. Falls es das nicht gegeben hätte, wäre es geradezu tölpelhaft. Ob es irgendwelche Gespräche auf dem Flur des Landtags oder in der Kneipe gegeben hat, wird man wohl nie wissen. Irgendeine Form der Kommunikation ist aber wahrscheinlich.

Theoretisch muss die CDU aber doch gewusst haben, dass es in der AfD eine Mehrheit für Kemmerich geben würde …

Sie und auch Herr Mohring müssen das als eines von mehreren Szenarien geahnt haben. Denn die CDU als drittstärkste Partei, mit nur einem Sitz weniger als die AfD im Landtag, hätte selbst kandidieren müssen und die Kandidatur nicht der kleinen FDP überlassen dürfen. Die CDU reklamiert sonst immer - in allen Landtagen und im Bundestag - dass die stärkste Partei ein Recht auf die Stellung des Kanzlers oder des Ministerpräsidenten hat. Sie hat sich hier zurückgezogen, weil sie genau wusste, dass die AfD einen CDU-Kandidaten unterstützen wollte. So hat sie diesen schwarzen Peter der FDP zugespielt.

Was halten sie davon, dass die CDU sich dagegen wehrt, dass Neuwahlen veranlasst werden?

Das ist nicht zu verantworten. Es gibt zwar noch andere Möglichkeiten in dieser schweren Krise, zum Beispiel ein konstruktives Misstrauensvotum, aber die beste Möglichkeit wären tatsächlich Neuwahlen, weil die Situation so verfahren ist. Wenn sich die CDU dem verweigert, wird sie einen weiteren schweren Fehler begehen.

Wie ist die Haltung der CDU, sich gegen Neuwahlen zu sträuben, zu erklären?

Die Haltung der CDU ist nur so zu erklären, dass sie innerlich zerrissen ist. Innerhalb der CDU gibt es starke Kräfte, die es durchaus für denkbar halten, mit der AfD in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Die CDU hat Riesenangst vor Neuwahlen, also davor, weiter Stimmen an die AfD zu verlieren. Damit müssen aber auch andere Parteien rechnen, denn der lachende Dritte ist die rechtsradikale und völkische AfD in Thüringen, die auf diese Weise sogar frech behaupten kann, sie sei die wirklich staatstragende Partei, weil sie geholfen hat, dass es einen bürgerlichen Ministerpräsidenten gibt.

Welche Maßnahmen könnte Annegret Kramp-Karenbauer ergreifen, sollte die CDU ihren Forderungen nicht nachkommen?

Mit ihrer Amtsautorität als gewählte Parteivorsitzende der CDU kann sie Druck ausüben. Es gibt nach dem Parteiengesetz die Möglichkeit, einen Landesvorstand seines Amtes zu entheben oder die Thüringer CDU sogar auflösen, aber so weit kann und wird sie nicht gehen. Ihr bleibt nur, moralisch-politischen Druck ausüben gegenüber ihren Parteifreunden in Thüringen.

Wird die CDU Ihrer Meinung nach Stimmen verlieren?

Die CDU wird Stimmen verlieren. Das ist besser, als ihr Gesicht zu verlieren. Es wird auf der rechten Seite des politischen Spektrums eher die AfD der lachende Dritte sein, an die die CDU Stimmen abgibt. Die FDP wird möglicherweise nicht im nächsten Landtag sein, sie hat schließlich gerade einmal mit 73 Stimmen den Einzug in das Thüringer Parlament geschafft. Es kann gut sein, dass der Eklat beiden Parteien, der CDU und der FDP, schweren Schaden zufügt.

Profitiert denn die Linke?

Die Linke kann leicht profitieren, wobei sie wohl ihr Wählerpotenzial weitgehend ausgeschöpft hat. Sie hat sich hinter ihrem sehr populären Ministerpräsidenten versammelt. Die Grünen und die SPD, die bei der Wahl eher in den Hintergrund gerückt sind, werden vielleicht leichte Zuläufe verzeichnen, ohne aber plötzlich einen riesigen Durchmarsch zu erleben.

Glauben Sie, dass nach Neuwahlen eine erneute Pattsituation entstehen würde?

Eine Pattsituation ist nicht ausgeschlossen, wenn sich FDP und CDU weiterhin einer Koalition mit den anderen Parteien verweigern und die Links-Partei, die in Thüringen eine recht pragmatische Politik gemacht hat, mit den Rechtsradikalen gleichsetzen und mit ihr jegliches Bündnis oder eine Tolerierung ablehnen. Dann könnte es weiterhin kompliziert bleiben.

Was würden Sie favorisieren: Erneute Wahlen zum Ministerpräsidenten oder neue Parlamentswahlen?

Ich halte es für die Demokratie am besten, dass der Wähler entscheidet und es eine Neuwahl gibt, die für alle Parteien ein gewisses Risiko beinhaltet. Wenn die CDU ihre Linie beibehalten sollte und einer Neuwahl nicht zustimmen will, gibt es immer noch verschiedene andere Möglichkeiten einer Auflösung des Landtags oder Neuwahl des Ministerpräsidenten.

Die Linke macht sich die Situation nun zunutze und behauptet indirekt, man müsse nun Rot-rot-grün wählen, um nicht zum Unterstützer der Faschisten zu werden …

Das stimmt in mehrerlei Hinsicht nicht. Das ist politische Polemik im Vorwahlkampf, die vielleicht sogar verständlich ist. Aber ich halte den Begriff des „Faschisten“ für historisch falsch. Die Urväter des Faschismus waren damals in Italien, und auch die Nationalsozialisten verübten ihre Untaten in den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren. Ich würde Bernd Höcke als einen Neonazi bezeichnen, als einen völkischen Nationalisten und einen Rechtsradikalen. Aber diese Begriffe, Faschisten und Nazis, gehören der Geschichte an und haben in der politischen Auseinandersetzung heute nichts verloren.

Glauben Sie, dass die FDP ihre Glaubwürdigkeit verloren hat? Ist Kemmerich überhaupt noch haltbar?

Die Glaubwürdigkeit der FDP ist schwer angeschlagen. Sie wird das bei der nächsten Wahl, besonders bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, zu spüren bekommen. Der Parteivorsitzende Lindner ist angeschlagen. Er will damit offensiv umgehen und in seiner eigenen Partei die Vertrauensfrage stellen. Wie lange das negative Bild der FDP allerdings anhält, ist schwer zu sagen. Es gibt Etiketten, die der FDP über Jahre geschadet haben, so zum Beispiel, eine Umfallerpartei zu sein. Dieses Image ist ursprünglich 1961 entstanden, als es um Adenauers Kanzlerschaft ging. Das hat die FDP über Jahrzehnte belastet. So kann es auch sein, dass dieses Etikett, sich von der AfD wählen zu lassen, sehr lange Zeit anhaftet.

Glauben Sie denn, dass es bald möglich ist, mit der Unterstützung der AfD politische Entscheidungen zu treffen?

Momentan zeichnet sich ab, dass eine Wahl mit Unterstützung der AfD höchst verwerflich ist. Aber was die Zukunft bringt, in fünf bis zehn Jahren, weiß man nicht. Den radikalsten Teil der AfD aus Thüringen als Unterstützer zu haben, ist der Höhepunkt dieser Problematik. Und hier den Damm zu öffnen, ist im Grunde eine bodenlose politische Dummheit. Die nationalen und internationalen Reaktionen auf die Wahl Kemmerichs hätte man voraussehen müssen. Die FDP hat völlig unterschätzt, wie die Wahl der AfD bundesweit wirken würde. Sie hat sogar unterschätzt, wie sie in der eigenen Partei wirkt. Zum Glück hat man hier in Nordrhein-Westfalen erfrischend klare Worte der FDP gehört. Das alles hat die Thüringer FDP offensichtlich unterschätzt.

Hat die AfD mit ihrem Verhalten, einen Kandidaten der CDU und nicht den selbst aufgestellten Kandidaten zu wählen, die Demokratie sozusagen ad absurdum geführt?

Das Verhalten der AfD ist als klarer Missbrauch zu werten. Die Bezeichnung „ad absurdum“ finde ich persönlich zu stark. Es war ein Missbrauch der demokratischen Regeln, des politischen Stils und der politischen Kultur. Aber es wird die Demokratie in Deutschland damit nicht aufgehoben. Die negative Reaktion darauf ist ein positives Zeichen. Das wäre zu viel Macht, die dem kleinen Thüringen zugesprochen würde.

Hätte Kemmerich aus Ihrer Sicht die Wahl sofort ablehnen müssen?

Ja, das wäre ihm sehr zu empfehlen gewesen, denn er hat mit seinem Verhalten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Wäre er sofort zurückgetreten, hätte er einen honorigen Abgang vorführen können.

Wie sollte zukünftig mit Entscheidungen, bei denen die AfD mehrheitlich beteiligt ist, umgegangen werden?

Der AfD darf auf keinen Fall ein umgekehrtes Veto-Recht eingeräumt werden. Das würde bedeuten, dass immer, wenn die AfD einer Entscheidung zustimmt, alle anderen dagegen sein müssen. Das wäre absurd. Damit würde man die Wirkung der AfD und deren Entscheidungsfähigkeit aufs Unermessliche steigern. Natürlich kann bei einfachen Sachfragen nicht verhindert werden, dass auch die AfD zustimmt. Es muss von den Parlamenten aber verhindert werden, dass man eine Sache nur durchbekommt, weil die AfD zustimmt. Es muss versucht werden, eine konstruktive Mehrheit für Sachfragen ohne Zustimmung der AfD zu erreichen. Aber jedes Mal, wenn die AfD zustimmt, ein Vorhaben fallen zu lassen, wäre völlig absurd.

Die Grünen haben von der CDU und FDP gefordert, dass die Landesverbände ausgeschlossen werden sollen. Wie realistisch ist eine solche Forderung, auch als letzte Möglichkeit für Annegret Kramp-Karrenbauer durch Durchsetzung ihrer Forderungen?