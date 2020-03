Im dritten Durchgang gewählt : Ramelow ist neuer Ministerpräsident in Thüringen - kein Handschlag mit Höcke

Erfurt Nach dem Wahleklat in Thüringen Mitte Februar hat der Landtag nun im dritten Wahlgang Bodo Ramelow zum alten und neuen Ministerpräsident gekürt - im dritten Wahlgang.

Ramelow scheiterte am Mittwoch zunächst in zwei Wahlgängen an der nötigen absoluten Mehrheit - wie auch sein Kontrahent, der Thüringer AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke. Dieser war zum dritten Wahlgang nicht mehr angetreten, in dem eine einfache Mehrheit reichte.