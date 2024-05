Kommunalwahlen in Thüringen Hohe Wahlbeteiligung und kein Sofort-Erfolg der AfD

Nach Angaben des Politologen Hans Vorländer schaffen „Verlustängste und Verunsicherung immer den Resonanzboden für rechtspopulistische oder extremistische Parteien“. So hätten etwa Umbrüche in der Arbeitswelt solche Strömungen immer unterstützt, sagte der Professor an der Technischen Universität Dresden, der auch Direktor des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) ist, unserer Redaktion. “Das Materielle spielt wiederum nicht unbedingt eine Rolle. In Ostdeutschland haben wir selbst in sehr profitablen Handwerksbetrieben eine hohe Neigung zur AfD“. Mit Blick auf die von anderen Parteien beschworene Brandmauer zur AfD fügte er hinzu: “Bei Menschen mit Verlustängsten hilft das Gerede von der Brandmauer nicht weiter.“ Er weist darauf hin, dass gerade im Osten die Umbrüche in den vergangenen Jahrzehnten deutlich dramatischer waren als im Westen.