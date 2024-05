„Wird schwerer, sie auszugrenzen“ AfD bedrängt CDU in Kommunalparlamenten in Thüringen

Der große Wurf bleibt aus, doch in Thüringens Kreistagen und Stadträten wird die AfD wohl künftig eine größere Rolle spielen als bisher. „Es wird noch schwerer, sie auszugrenzen, in manchen Fällen wird es gar nicht mehr funktionieren können“, sagte der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke der Deutschen Presse-Agentur zur Kommunalwahl am Sonntag in Thüringen. Durch diese Stärke in den kommunalen Vertretungen werde das Thema Brandmauer „faktisch immer mehr zu einer Metapher werden, die sich zum Ballast für die CDU entwickelt“. In Thüringen wurden am Sonntag 13 Landräte gewählt und 94 Bürgermeister und Oberbürgermeister. Außerdem ging es um die Neubesetzung Hunderter Kommunalparlamente. Der AfD gelang bei den Landratswahlen kein Sieg im ersten Durchlauf, sie könnte in den Kreistagen aber teils stärkste Kraft werden.