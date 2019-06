SPD in der Krise : Schäfer-Gümbel ruft Fraktion zu Stärke und Entschlossenheit auf

Exklusiv Düsseldorf Die SPD hat sich für das Trio Schwesig, Dreyer, Schäfer-Gümbel entschieden, das die Partei kommissarisch leiten soll. An die Fraktion appelliert Schäfer-Gümbel, gestärkt und vereint zu handeln.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat die sozialdemokratischen Abgeordneten vor ihrer Fraktionssitzung an diesem Dienstag zu Stärke und Entschlossenheit aufgerufen. "Für die anstehenden Vorhaben, sei es die Grundrente, die Abschaffung des Soli für 90 Prozent der Steuerzahler, Verbesserungen bei der Pflege oder das Berufsbildungsgesetz, brauchen wir eine starke und entschlossene Fraktion", sagte Schäfer-Gümbel unserer Redaktion. Die SPD-Fraktion werde den Übergang bis zur Wahl ihres neuen Vorsitzes nutzen, um gestärkt und vereint daraus hervorzugehen. "Ich bin froh, dass wir mit Rolf Mützenich einen erfahrenen und in der Fraktion geschätzten Kollegen in unseren Reihen haben, der in dieser Zeit dafür sorgen wird, dass die Fraktion uneingeschränkt handlungsfähig ist", sagte Schäfer-Gümbel.