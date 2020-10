Vor ZDF-Liveschalte zusammengebrochen : Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann mit 66 Jahren gestorben

Berlin Thomas Oppermann, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, ist tot. Der SPD-Politiker wurde 66 Jahre alt. Medienberichten zufolge war Oppermann bei Dreharbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen.

Bundestag svizepräsident Thomas Oppermann ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur völlig überraschend gestorben. Zuvor hatten RTL und ntv den Tod gemeldet und berichtet, der 66-Jährige sei am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte am Montagmorgen auch das ZDF mit.

Oppermann war am Sonntag zum Thema „Bundestag und Corona“ als Live-Interview-Gast in die Politiksendung „Berlin direkt“ eingeladen und sollte aus dem Göttinger Max-Planck-Institut live in die Sendung geschaltet werden. Während der erste Beitrag bei „Berlin direkt“ lief, brach Thomas Oppermann plötzlich zusammen. Der Leiter des ZDF-Studios Hauptstadtstudios Berlin, Theo Koll: „Das ganze Team von 'berlin direkt' ist bestürzt und tief betroffen. Wir haben noch im Vorgespräch zur geplanten Schalte den wie stets professionellen und entspannten Politiker Thomas Oppermann erlebt. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Freunden."