Medienbericht über Entschädigung : Bundesregierung will Thomas-Cook-Kunden finanziell helfen

Berlin Die Bundesregierung will einem ARD-Bericht zufolge bei der Entschädigung von Pauschalurlaubern des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook einspringen.

Weil der zuständige Versicherer Zurich Insurance nicht für den gesamten Schaden aufkommen werde, wolle die Bundesregierung den Betrag übernehmen, der deutschen Kunden nicht ersetzt werde, berichtete die ARD am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Das wolle das Kabinett noch im Laufe des Tages beschließen. Zurich Insurance will in den kommenden Tagen bekanntgeben, in welchem Ausmaß Thomas-Cook-Kunden Zahlungen erhalten werden.