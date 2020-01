Übereinstimmende Medienberichte : SPD-Parteigericht in Berlin soll Thilo Sarrazin ausgeschlossen haben

SPD-Parteigericht in Berlin soll Thilo Sarrazin ausgeschlossen haben

Berlin/Düsseldorf Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin muss nun wohl doch seine Partei verlassen. Das Landesschiedsgericht der Berliner SPD hat ihn aus der Partei ausgeschlossen.

Dem widersprachen jedoch eine Sprecherin der Bundes-SPD sowie Sarrazin selbst und sein Anwalt. Im aktuellen Ausschlussverfahren hatte im Juli die Schiedskommission der SPD im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf dem Antrag der Parteispitze stattgegeben. Sarrazin zog daraufhin vor das Landesschiedsgericht der Partei, das am 10. Januar zu dem Fall tagte.

"Wir wissen, dass die Entscheidung der Landesschiedskommission zeitnah kommt", sagte eine Sprecherin der Bundes-SPD am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. "Sobald wir diese kennen, werden wir uns zeitnah äußern. An Spekulationen beteiligen wir uns nicht, sondern halten uns an die von der Landesschiedskommission erbetene Verschwiegenheitspflicht bis zur Entscheidung."