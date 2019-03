Metropolregion Rheinland: Pöstchenschieben auf hoher Ebene

Düsseldorf/Köln Ein Brief belegt das Chaos bei der Wahl der Geschäftsführerin der Metropolregion – eine teure Doppelbesetzung sollte offenbar die Bedrüfnisse aller Beteiligten befriedigen.

„Gemeinsam an einem Strang ziehen“ – so beschreibt der kommunale Wirtschaftsförderungsverein Metropolregion Rheinland, dem unter anderem 13 Städte sowie diverse Landkreise angehören, gerne seine Ziele. Ein Brief, den Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) jetzt an Amtskollegen geschickt hat, zeigt jedoch, dass diese Gemeinsamkeit bisweilen teuer erkauft wird. Es geht um die umstrittene Doppelbesetzung des Geschäftsführerpostens Ende Januar. Neben der Kölner Grünen-Politikerin Kirsten Jahn war die Aachener CDU-Kreisvorsitzende Ulla Thönnissen als Co-Geschäftsführerin installiert worden.