Ferienende : Viele Bundesländer unterstützen Testpflicht für Urlauber

Hinweis auf ein Testzentrum am Willy-Brandt-Flughafen in Brandenburg. Foto: AFP/STEFANIE LOOS

Berlin Viele Länderchefs sprechen sich dafür aus, möglichst bald die Einreiseverordnung in Deutschland zu ändern und Corona-Tests vorzuschreiben. Zu den Begründungen zählt eine Chance auf Schulbesuch für Kinder.

In der Debatte um die Testpflicht bei Reiserückkehrern unterstützen viele Bundesländer die Pläne der Bundesregierung ausdrücklich. "Die Tests sind der zentrale Baustein, um das Infektionsgeschehen in der ungeimpften Bevölkerung einzudämmen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstagsausgaben). Deshalb sollten alle Reiserückkehrer "entweder einen negativen Test, einen Genesenen-Nachweis oder einen Impfnachweis vorweisen können".

Woidke mahnte schnelles Handeln an, denn etwa in Brandenburg endeten die Sommerferien in wenigen Tagen. "Die Entscheidung sollte möglichst schnell fallen und nicht erst Mitte oder Ende August." Er könne die Ruhe, die derzeit auf der Bundesebene herrscht, "nicht so ganz nachvollziehen".