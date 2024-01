Terrorismus in Deutschland Zahl islamistischer Gefährder geht zurück

Deutschland stehe unverändert im unmittelbaren Zielspektrum terroristischer Organisationen, wie dem sogenannten Islamischen Staat und Al-Kaida. Zusätzlich tatmotivierend könnten die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wirken, die dazu geeignet seien, eine hohe Gefährdungsrelevanz auf die Sicherheitslage in Deutschland zu entfalten. „Bei einem Andauern des Konflikts und einer weiteren Verschlechterung der humanitären Lage in Gaza ist weiterhin mit einem erhöhten Emotionalisierungs- und Mobilisierungsgeschehen in Deutschland zu rechnen, überwiegend aufseiten des pro-palästinensischen Spektrums“, sagte der BKA-Sprecher. Zudem könnten Einzelpersonen in Deutschland und Europa die Entwicklung für sich als „tatauslösende und subjektiv empfundene Ermutigung für einen Anschlag sehen“.