Terrorgefahr : Der Verfassungsschutz braucht mehr Befugnisse

Meinung Die Forderungen des Verfassungsschutzes nach mehr Befugnissen sind nachvollziehbar. Anders werden die Dienste Terroristen und Extremisten in der Cyber-Welt nicht mehr aufspüren und verfolgen können. Der Verfassungsschutz muss eine Welt überwachen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns wünschen.

Die Gefahren durch islamistische Terroristen und Rechtsextremisten sind nach den Beschreibungen des Verfassungsschutzes alarmierend. Demnach nimmt die Radikalisierung in beiden Lagern zu. Das bedarf einer Antwort des Staates. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum es den Behörden verwehrt ist, in Verdachtsmomenten die Chats in sozialen Netzwerken und auf Online-Spieleplattformen zu verfolgen. Um es klar zu sagen: Es geht nicht um eine Dauerüberwachung unbescholtener Bürger. Wie im Fall des Abhörens von Telefonen sollen die Geheimdienste nur lauschen dürfen, wenn sie einen begründeten Verdacht haben, dass sich Personen austauschen, verabreden und sich gegenseitig zu Straftaten anstiften, die unsere freiheitliche Grundordnung bedrohen. So lange den Behörden dieser Zugriff unmöglich bleibt, können Terroristen und Extremisten die Fahnder munter narren, indem sie am Telefon Belanglosigkeiten austauschen und in den Chats ihre konspirativen Verabredungen treffen.