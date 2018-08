Terroranschläge in New York: 9/11-Helfer Motassadeq vorzeitig aus Haft in Deutschland entlassen

9/11-Mittäter Motassadeq vorzeitig aus Haft in Deutschland entlassen

Terroranschläge in New York

Hamburg/Karlsruhe Er ist für den Tod von Tausenden Menschen mitverantwortlich - dennoch wird Mounir el Motassadeq früher aus deutscher Haft entlassen. Er soll nach Marokko abgeschoben werden.

Der Marokkaner Mounir el Motassadeq kommt für seine Abschiebung früher aus dem Gefängnis. Er war wegen Beihilfe bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Statt im November wird der 44-Jährige nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nun Mitte Oktober aus der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel entlassen.

Er soll dann sofort in seine Heimat abgeschoben werden. Mit der vorzeitigen Entlassung soll eine Rückkehr nach Deutschland verhindert werden. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) hatte El Motassadeq wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3000 Fällen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt.