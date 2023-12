Präventivhaft in Deutschland Ins Gefängnis vor der Tat? Darum geht es bei der Präventivhaft

In Bayern gehen die Kompetenzen der Behörden deutlich weiter: Nicht nur um eine Straftat, sondern auch um eine Ordnungswidrigkeit zu verhindern, können Beamte Personen im Freistaat präventiv in Gewahrsam nehmen. Das Ziel muss sein, erhebliche Folgen für die Allgemeinheit abzuwenden. Auch hier muss die Freiheitsentziehung von einem Richter angeordnet werden. In einem ersten Schritt darf sie maximal einen Monat dauern, eine Verlängerung um einen weiteren Monat ist möglich. Schlagzeilen machten die bayerischen Behörden zuletzt vor allem mit präventiven Festnahmen von Klimaaktivisten. So saßen, um Schaden im Freistaat abzuwenden, über Weihnachten 2022 elf Aktivisten und im Sommer 2023 anlässlich der Münchener Automobilmesse "IAA Mobility" mehr als 20 Aktivisten in bayerischen Gefängnissen.