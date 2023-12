Festnahmen mutmaßlicher Terroristen Antisemitismus-Beauftragter fordert rasche Aufklärung möglicher Anschlagspläne

Am Donnerstag waren insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas in Berlin und im niederländischen Rotterdam festgenommen worden. Die drei Verdächtigen aus Berlin – der Ägypter Mohamed B. sowie die im Libanon geborenen Abdelhamid Al A. und Ibrahim El-R. – waren am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe vorgeführt worden. Er setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die drei Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mit. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft ihnen vor, nach Waffen gesucht zu haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten.