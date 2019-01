Ex-„Titanic“-Chef fordert Tempolimit: „Autos werden als Mordgerät missbraucht“

Ein Tacho im Auto zeigt Tempo 120 an (Symbolfoto). Foto: dpa/dpa, obe wst

Düsseldorf Die Deutsche Umwelthilfe will Tempolimits auf Autobahnen durchsetzen. Der ehemalige „Titanic“-Chefredakteur und Buchautor Thomas Gsella plädiert für eine solche Begrenzung. 2015 verlor er zwei Familienmitglieder durch einen tödlichen Unfall.

Wir haben dieses Interview bereits im Dezember 2018 geführt. Zu diesem Zeitpunkt entbrannte in Deutschland eine Debatte um Tempolimits, angestoßen durch die Umwelthilfe. Darauf beziehen wir uns im Interview. Nun kommt das Thema Tempolimits durch eine Expertenkommission der Bundesregierung erneut aufs politische Tableau.

Thomas Gsella Nee, bin ich nicht. Wenn man irgendwo Mitglied wird, muss man irgendwelche Anträge unterschreiben und Beiträge zahlen. Das will ich alles nicht. Aber das Ziel unterstütze ich natürlich.

Gsella Ein Aktivist war und bin ich nicht. Ich habe durch den Tod meiner Verwandten an eigener Seele erfahren, wie gefährlich diese Raserei auf deutschen Autobahnen ist. Dieser Meinung war ich schon vorher, aber erst nach dem Unfall habe ich mich öffentlich geäußert und wurde wohl medial als eine Art Vorkämpfer wahrgenommen.

Sie schrieben nach dem Unfall in einem Gastbeitrag für die FAZ : „Auf der Autobahn herrscht Krieg.“ Fahren Sie selber noch Auto?

Gsella Ja, ich fahre noch. Denn weder der öffentliche Nahverkehr noch die Bahn sind so zuverlässig und kostengünstig, dass sich ein kompletter Umstieg lohnen würde. Darin liegt für mich ein Kernproblem bei der ganzen Diskussion um Abgaswerte und Umweltschutz: Solange Bus und Bahn teurer sind als ein Auto, werden die Menschen immer das Auto vorziehen. Man sollte einfach das Gehalt mancher Spitzenpolitiker oder Wirtschaftsbosse nutzen, um die Fahrkarten zu subventionieren.

Gsella (überlegt lange) Es geht. Man kann ja auch Witze machen, die nicht so zum Brüllen sind sondern eher eine Wut ausdrücken. Einen Witz gegen die Verantwortlichen werde ich immer gerne machen, gegen die Opfer natürlich nicht.

Gsella Klar! Der Raser, der meiner Schwester aufgefahren ist, hatte 180 oder 190 km/h drauf. Wenn der stattdessen mit 120 unterwegs gewesen wäre, würden meine Verwandten auf jeden Fall noch leben. Ich selbst fahre nur ganz selten schneller. Wenn man im Ausland fährt, in der Schweiz oder den Niederlanden beispielsweise, dann kann man auch sehen, wie viel entspannter das Autofahren dort ist. Der Verkehr fließt mit 110 gleichmäßig vor sich hin, das ist viel ruhiger, ungefährlicher, umweltfreundlicher, und entscheidend viel Zeit verliert man am Ende auch nicht. Es gibt für mich keinen Grund gegen ein Tempolimit.

Gsella Dieses Argument ist so alt, wie alle Versuche, das Morden auf deutschen Straßen einzudämmen. Nach dem Krieg gab es zunächst nicht mal in den Innenstädten ein Tempolimit. Mit dem Ergebnis, dass Anfang der 70er über 20.000 Menschen pro Jahr im Verkehr ums Lebens gekommen sind - allein in der alten Bundesrepublik. Als damals eine Beschränkung eingeführt werden sollte, war der ADAC auch dagegen und meinte, damit würde die freie Fahrt für freie Bürger abgeschafft werden. Heute gibt es immer noch über 3000 Verkehrstote jedes Jahr. Deshalb ist das Freiheit-Argument für mich ein dummes Argument. Niemand hat das Recht, andere zu gefährden und aus dem Leben zu jagen, nur weil er mit einem übermotorisierten Gefährt unterwegs ist.