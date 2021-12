Keine „rechtsfreien Räume“ : Innenminister der Länder fordern Meldepflicht für Hassbeiträge in Messengerdiensten

Innenminister der Länder fordern Meldepflicht für Hassbeiträge in Messengerdiensten

Stuttgart Anders als soziale Netzwerke sind die Dienste bislang von den Bestimmungen des Netzwerksdurchsuchungsgesetzes ausgenommen, das ab dem 1. Februar gelten soll. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl nannte das „einen schweren Fehler“.

Im Kampf gegen Hass und Hetze haben die Innenminister und -senatoren der Länder eine Ausweitung von Meldevorschriften auf Messengerdienste gefordert. Auch dort gebe es ein „massives Problem" mit der Verbreitung entsprechender Beiträge, erklärte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart zum Abschluss der Herbstkonferenz der Ressortchefinnen und -chefs unter seiner Leitung. In Messengerdiensten dürften keine „rechtsfreien Räume" und „dunklen Kanäle" entstehen.