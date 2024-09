„Maßnahme, die wirklich Bürokratie reduziert“ Hausärzte verteidigen telefonische Krankschreibung gegen Lindner-Vorstoß

Lindner hatte am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt: „Man wird für die Krankmeldung zukünftig wieder zum Arzt gehen müssen und das nicht einfach nur telefonisch erledigen können.“ Er wolle niemandem vorwerfen, die Regelung auszunutzen. Es gebe aber leider „eine Korrelation zwischen dem jährlichen Krankenstand in Deutschland und der Einführung der Maßnahme, die als guter Bürokratieabbau gedacht war“.