Telefonische Krankschreibung Lindner macht es sich zu einfach

Lindners alleiniger Verweis auf die Verbindung zwischen telefonischer Krankschreibung und der Zahl der Fehltage ist jedenfalls abseits statistischer Unstimmigkeiten ein zu einfaches Erklärungsmuster. Wer es dabei belässt und die anderen Punkte nicht diskutiert, setzt sich dem Verdacht aus, zu sehr Klientelpolitik zu betreiben. Und: Wer wirklich blaumachen will, den würde die Abschaffung nur in seltenen Fällen davon abhalten. Solche Beschäftigte fehlen dann eben nur so lange, wie sie kein Attest brauchen.