Proteste in Ostdeutschland : Tausende demonstrieren gegen Politik der Bundesregierung

Magdeburg, Cottbus In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gingen insgesamt mehrere Tausend Menschen auf die Straße, um ihren Unmut über die derzeitige Politik der Bundesregierung auszudrücken.

In zahlreichen ostdeutschen Städten ist am Montagabend erneut gegen die Sozial-, Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung demonstriert worden.

Im ostthüringischen Altenburg zählte die Polizei rund 3.000 Demonstranten, in Gera 1.300, in Weimar 700 und in Erfurt rund 500 Menschen, die auf die Straße gingen. Für Thüringen insgesamt rechnete die Polizei am Montagabend mit bis zu 40 Demonstrationen.

In Magdeburg kamen zu einer von der AfD angemeldeten Demonstration laut Polizei 880 Menschen zusammen. Bei einem weiteren Aufzug unter dem Motto „Recht auf Leben und Selbstbestimmung“ wurden 220 Teilnehmer gezählt, darunter zahlreiche aus dem „Querdenken“-Milieu. In Halle an der Saale zählte die Polizei rund 1.100 Demonstranten. Auch in kleineren Städten Sachsen-Anhalts gingen Menschen auf die Straße. In Querfurt (Saalekreis) etwa wurden rund 300 Demonstranten gezählt.