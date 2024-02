Debatte über Taurus-Lieferung Zumindest Scholz’ Schweigen hat ein Ende

Der Kanzler hat sich erklärt. Hat erklärt, warum er bislang keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern lassen will. Deutsche Soldaten dürften an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein, begründete er am Montag erstmals öffentlich seine Ablehnung. Auch nicht in Deutschland, fügte er hinzu. Aus seiner Sicht wäre der Einsatz von Taurus aber nur unter Beteiligung des eigenen deutschen Personals möglich. Deshalb stehe dies derzeit nicht auf der Tagesordnung.