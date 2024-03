Befragung und Abstimmung im Bundestag Woche der Wahrheit für den Taurus-Kurs des Kanzlers

Auf der anderen Seite versucht die Union weiter, die Ampel in der Taurus-Frage vor sich herzutreiben. Unionsfraktionsvize Wadephul machte der Koalition ein Angebot: „Uns geht es nicht um das Zählen von Abweichlern, sondern um die bestmögliche Unterstützung der Ukraine in einer lebensbedrohlichen Situation. Deshalb bieten wir der Koalition jede gemeinsame Formulierung von Beschlüssen des Bundestages an, wenn sie nur zur Lieferung des Taurus führt.“ Wadephul ergänzte, es liege jetzt an der Ampel, „den Weg zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung für die Ukraine frei zu machen“. Demgegenüber betonte SPD-Fraktionsvize Wiese, auch in der Union gebe es Unterstützung für das Nein des Kanzlers. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger stehe hinter seiner Entscheidung. „Auch viele Mitglieder von CDU und CSU, was man in persönlichen Gesprächen im Wahlkreis immer wieder bestätigt bekommt.“ Zugleich betonte der SPD-Politiker, es sei gut, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der Taurus-Abhöraktion der Russen umfassend aufkläre und den Abgeordneten im Ausschuss Rede und Antwort stehe. „Klar muss uns aber allen sein, dass wir bereits seit Jahren Zielscheibe russischer Cyberangriffe sind“, so Wiese.