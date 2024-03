Ukraine-Krieg SPD sieht bei Taurus Zustimmung aus Union für Kanzler

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese sieht auch in der Union Unterstützung für das Nein des Kanzlers zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Wiese sagte unserer Redaktion, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger stünden hinter der Entscheidung des Bundeskanzlers. „Auch viele Mitglieder von CDU und CSU, was man in persönlichen Gesprächen im Wahlkreis immer wieder bestätigt bekommt.“