Taurus, Haushalt, Migration Scholz verpasst seinen historischen Moment

Bundeskanzler Olaf Scholz mag wegen seiner Haltung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern selbst im Lager der Ampel-Koalition mächtig unter Druck stehen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung weiß er hinter sich. Egal welches Institut die Menschen befragt, zwei von drei Personen äußern sich ablehnend zur Lieferung dieser höchst modernen Waffen an die Ukraine. Vehement betont Scholz derzeit gleich mehrfach, dass er den Taurus nicht an das überfallene Land geben will, zuletzt am Mittwoch im Bundestag.