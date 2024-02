Waffensystem Strack-Zimmermann stimmt für Taurus-Lieferung an Ukraine

Die FDP-Angeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat nach eigenen Angaben für den Ukraine-Antrag der oppositionellen Union gestimmt, in dem ausdrücklich die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gefordert wird. Als Grund für ihr Stimmverhalten gibt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags in der Debatte an, dass dieses Waffensystem „explizit“ genannt werde. „Ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen ausschließlich, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist. Und ich bin der Meinung, dass wir bei solchen Abstimmungen in Zukunft, wo es in der Tat um so etwas Eklatantes geht, uns befreien sollten von Fraktionszwang. Es treibt mich um, dass dieses Wort Taurus zur Auseinandersetzung als solches führt, weil es am eigentlichen Thema vorbeigeht: Der Angriff Russlands auf die Ukraine gilt auch uns und es wird Zeit, dass wir diese Gefahr mehr als ernst nehmen.“ Sie mahnt, in solchen „eklatanten“ Abstimmungen die Abgeordneten vom Fraktionszwang zu befreien. „Ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige getan zu haben.“