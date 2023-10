Nach Medienberichten zu Entscheidung Laut Bundesregierung „kein neuer Sachstand“ bei Taurus-Lieferung

Bereits Mitte September sprachen sich Politiker aus den Parteien der Ampel-Koalition für eine positive Entscheidung der Bundesregierung aus. In einem gemeinsamen Brief forderten die Abgeordneten Andreas Schwarz (SPD), Anton Hofreiter (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) eine stärkere Unterstützung der Ukraine bei der laufenden Gegenoffensive. „Insbesondere benötigt die Ukraine das Marschflugkörpersystem Taurus, das in den Beständen der Bundeswehr vorhanden ist, um die russische Kriegslogistik gezielt zu schwächen“, hieß es in dem Brief, der ebenfalls an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) adressiert ist.