Debatte über Taurus Am Rande einer Scheidung

Merz steckt jetzt gewissermaßen in der Klemme. Sollte er einerseits die Absicht gehabt haben, mit seinem Taurus-Kurs die Ampel in die Zermürbung zu treiben, so ist ihm das zwar gelungen. Die Rede von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Bundestag war eine harte Abrechnung nicht nur mit der Opposition, sondern insbesondere mit den eigenen Koalitionspartnern. In einer Ehe würde man sagen, da hat jemand die Scheidungspapiere zur Unterschrift vorgelegt. Die Grünen wiederum sind mit dem von ihnen gewählten Kanzler für dessen Haltung zu Taurus in einer Art und Weise ins Gericht gegangen, dass man große Zweifel an der noch verbliebenen Autorität des Regierungschefs und an der weiteren Zusammenarbeit haben muss. Im Bundestag ist klar geworden: Die Gräben in der Ampel sind inzwischen so tief, tiefer geht es kaum noch. Das Ziel hat Merz, so er es denn gehabt hat, also erreicht.