Taurus-Debatte Hofreiter wirft Strack-Zimmermann „verzweifelte Handlungen“ vor

Zur Abstimmung stehen an diesem Donnerstag ein Koalitionsantrag für die zusätzliche Lieferung weitreichender Waffensysteme für Angriffe weit hinter der russischen Frontlinie, der aber nicht das Taurus-System benennt, und der Unionsantrag, der sich explizit auf Taurus bezieht. Strack-Zimmermann, die dem Verteidigungsausschuss vorsteht, will in einem ungewöhnlichen Schritt beiden Anträgen zustimmen - Hofreiter, der Vorsitzender des Europaausschusses ist, plädiert zwar auch für die Taurus-Lieferung, will aber dem Unionsantrag nicht zustimmen.