Scholz stellt sich Fragen im Bundestag Es ist insgesamt ein Trauerspiel

Was in Deutschland im Zuge der Taurus-Debatte nicht mehr existiert, ist ein so genannter „Common Sense“ von Regierung und Opposition. Das, was die Amerikaner als „rallye around the president“, also ein „sich versammeln“ um den Regierungschef bezeichnen, ist in Deutschland gerade leider Geschichte. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der Kanzler liefern sich ein persönliches Scharmützel, unterstellen sich gegenseitig, Halb-Wahrheiten zu verbreiten. Es ist insgesamt eher ein Trauerspiel, hier braucht sich die AfD tatsächlich nur zurücklehnen.