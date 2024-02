Debatte im Bundestag Merz fordert Taten statt Worte bei möglicher Taurus-Lieferung

Merz brachte ebenfalls die deutsche Geschichte zur Sprache. Gerade Deutschland solle aus den Erfahrungen lernen und „wissen, dass Beschwichtigungen und Besänftigungen gegenüber einem Regime, das sich an keinerlei Regeln des internationalen Rechts mehr hält und das offenbar zu allem entschlossen ist, das Gegenteil von dem bewirken, was wir uns alle wünschen, nämlich ein Leben in Frieden und in Freiheit.“