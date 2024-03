Bundestag Taurus-Debatte zeigt Entfremdung in der Ampel-Koalition

„Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen. Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat“, sagt Mützenich und warnt zugleich auch vor den Gefahren einer Eskalation. „Im Oktober 2022 befürchtete die amerikanische Regierung den Einsatz taktischer Atomwaffen im Krieg in der Ukraine. Das sollte uns aufhorchen lassen.“ In keinem anderen europäischen Land, geschweige denn außerhalb Europas, werde über ein einzelnes Waffensystem wie Taurus so gestritten wie in Deutschland. Eigennützige und niedere politische Beweggründe heizten den Streit leider an. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schüttelt während der Rede Mützenichs auf der Regierungsbank den Kopf. Sie ist offensichtlich nicht der Auffassung des SPD-Politikers.