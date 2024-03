Pistorius stellt sich vor Luftwaffen-Offiziere „Ich will Putin nicht auf den Leim gehen“

In der Debatte über eine Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine werden unterdessen auch die Meinungsverschiedenheiten in der Ampel-Koalition deutlicher. Nachdem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen sogenannten Ringtausch, bei dem Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben könnte und London dafür weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefert, als „Option“ bezeichnet hat, äußerte sich ihr Parteichef Omid Nouripour ähnlich: Dies könne „eine Option sein, wie wir den Knoten durchschlagen können“, sagte er.