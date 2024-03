Taurus-Abhörskandal Putins hybride Bombe

Der vergangene Freitag war der Tag des Nawalny-Begräbnisses in Moskau. Derselbe Tag, an dem Details über die Tätigkeit des früheren Wirecard-Managers Jan Marsalek für den russischen Geheimdienst enthüllt wurden. Genau an diesem Tag lässt Kreml-Chef Wladimir Putin eine weitere Bombe platzen, die diese beiden Vorgänge in den Hintergrund rücken: Russland veröffentlicht den Mitschnitt eines im Februar abgehörten internen Gesprächs zwischen hochrangigen Bundeswehr-Offizieren über den möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine. Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz und drei Offiziere unterhalten sich über die Frage, wofür der Taurus in der Ukraine eingesetzt werden könnte, etwa die Zerstörung der Krim-Brücke. Sie erörtern auch, ob Bundeswehr-Soldaten für den Taurus-Einsatz nötig sind und wie ukrainische Soldaten zur Nutzung des Waffensystems in Deutschland geschult werden müssten. Es sind höchstsensible militärische Informationen – und es ist eine höchstsensible Veröffentlichung für die Bundesregierung, den Bundeskanzler und die gesamte westliche Allianz.