Verfahren gegen Unbekannt Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Taurus-Abhörfall

Der Vorgang hatte in Berlin für große Aufregung gesorgt. Das Verteidigungsministerium machte nach ersten Ermittlungen die Unachtsamkeit eines Bundeswehr-Generals dafür verantwortlich, dass das Gespräch abgehört werden konnte – dieser hatte sich demnach von einem Hotel in Singapur über eine nicht sichere Leitung in das Gespräch eingewählt. Minister Boris Pistorius (SPD) sprach wenige Tage nach der Veröffentlichung des Mitschnitts von einem „individuellen Anwendungsfehler“, der zu einem „Zufallstreffer“ bei einer breit angelegten Abhöraktion während der Luftfahrtmesse Singapore Airshow geführt habe. „Für russische Geheimdienste nachvollziehbar ein gefundenes Fressen so eine Veranstaltung in diesem Umfeld“, sagte Pistorius.