Tat in Bad Oeynhausen “Wir müssen jetzt endlich etwas tun“

Im Bundestag betont der Fraktionschef also, Bad Oeynhausen sei keine Einzeltat, sondern solche Taten kämen in vielen Städten vor. Die Täter seien als Jugendliche oder Heranwachsende ins Land gekommen, „sie alle hatten hier in Deutschland eine Chance auf ein gutes Leben in Freiheit und in Sicherheit. Umso unverständlicher sind vor diesem Hintergrund diese Verbrechen“, so Merz. Auch jene, die eingewandert seien und sich sehr gut in die Gesellschaft integriert hätten „sind empört über diese Gewalttaten“.