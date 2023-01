Fragen und Antworten zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst Gewerkschaften fordern mehr als zehn Prozent Lohnplus für Millionen Staatsbedienstete

Analyse · Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern für 2,5 Millionen Angestellte bei Bund und Kommunen sowie Hunderttausende Beamte ein kräftiges Gehaltsplus von über zehn Prozent. Kommt die Arbeitgeberseite ihnen nicht entgegen, drohen empfindliche Warnstreiks in den kommenden Wochen. In Potsdam beginnt am Dienstag die erste Tarifrunde.

24.01.2023, 11:10 Uhr

Verdi-Chef Frank Werneke im Sommer 2022 bei einer Protestaktion seiner Gewerkschaft in Düsseldorf. Foto: dpa/Malte Krudewig

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro