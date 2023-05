EVG und Deutsche Bahn Dieser endlose Tarifpoker ist unverantwortlich und unverschämt

Der Tarifpoker mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG dauert nun schon seit Ende Februar, doch bis heute kommen beide Seiten nicht zusammen. Die Hoffnung, das zuletzt stark verbesserte Angebot der Bahn würde einen Durchbruch bringen, ist zerstoben. Die Situation scheint derzeit mindestens wieder so verfahren zu sein wie so oft in den vergangenen Wochen: Man kommt einfach nicht voran. Für die Bahnkunden ist das zum Verzweifeln. Sie müssen nun wieder mit einem Warnstreik rechnen, höchstwahrscheinlich bereits in der kommenden Woche.