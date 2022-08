Corona-Sonderzahlung und höhere Gehälter : Einigung in Tarifkonflikt für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken

Einigung in Tarifkonflikt für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken

Berlin Im Juli hatten die Tarifverhandlungen für mehr als 20. 000 Ärzte und Ärztinnen an bundesweit 23 Universitätskliniken begonnen. Jetzt wurde eine Einigung erzielt.

Im Tarifkonflikt für mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken ist eine Einigung erzielt worden. Der Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vereinbarten in der dritten Verhandlungsrunde eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 4500 Euro sowie eine Anhebung der Gehälter um 3,35 Prozent zum 1. September 2023, wie beide Seiten am Freitag in Berlin mitteilten.