Einigung im Tarifstreit Der Berserker Weselsky siegt nicht auf ganzer Linie

Das Streikrecht ist aber ein hohes Gut und ohne breite Mehrheiten sind keine Änderungen möglich. Eines muss dann aber auch klar sein – nur weil GDL-Boss Weselsky so unerbittlich agiert hat, dürfen Neuerungen nicht allein zulasten der Arbeitnehmer gehen. Wenn überhaupt braucht es ein ausgewogenes Vorgehen, eine genaue Prüfung, was sinnvoll ist und was nicht. Keine Schnellschüsse, die die Arbeitgeber einseitig bevorteilen. Mag der GDL-Streik und insbesondere Claus Weselsky die Nerven aller noch so sehr strapaziert haben.