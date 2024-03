Einigung im Tarifstreit Der Berserker Weselsky siegt nicht auf ganzer Linie

Die schlechte Nachricht: Der Weg bis zur Einigung im Tarifstreit hat Schäden hinterlassen, die so schnell nicht zu beheben sein werden. In der Wirtschaft etwa, wo Lieferketten zusammengebrochen sind und nach dem massiven Ausfall von Güterzügen bei vielen Unternehmen nur langsam wieder Normalität einkehrt. Überdies steckt die Bahn schon tief in den roten Zahlen, wie die letzte Bilanz belegt hat. Die Tarifeinigung dürfte das Problem noch verschärfen. Außerdem ist unklar, wie der Konzern das dringend benötigte Personal nun genau gewinnen will – eher könnten die Lücken durch die Möglichkeit, wahlweise weniger zu arbeiten, noch größer werden. Zulasten der Kunden. Auf das notwendige Parallelkonzept zur Personalgewinnung darf man daher gespannt sein.