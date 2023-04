Öffentlicher Dienst gibt harte Linie vor Deutsche Gewerkschaften laut Studie 2023 deutlich konfliktbereiter als zuvor

Die Gewerkschaften in Deutschland treten laut einer noch unveröffentlichten wissenschaftlichen Studie seit Jahresbeginn deutlich härter auf als noch im Vorjahr, in dem die hohe Inflation ebenfalls spürbare Kaufkraftverluste verursacht hatte. Die Intensität der Tarifkonflikte habe im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr nachweislich erheblich zugenommen, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Am konfliktreichsten ging es demnach bislang im öffentlichen Dienst zu. Hier verhandeln die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des Bundes und der Kommunen.