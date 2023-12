Tarifeinigung bei den Ländern Muskelspiel der Gewerkschaften zeigt Wirkung

Zugleich schränkt der massive Anstieg bei den Personalkosten die Handlungsfähigkeit weiter ein und erfordert zusätzliche Sparanstrengungen und Priorisierungen in den kommenden Jahren. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hatte in der Vergangenheit schon vorgerechnet, dass eine Tariferhöhung um einen Prozentpunkt für das Land mit 325 Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Das bedeutet, dass allein die tabellenwirksame Erhöhung um 5,5 Prozent ab dem Jahr 2025 mit knapp 1,8 Milliarden Euro den Haushalt belasten wird. Der Tarifabschluss muss also auch einen Weckruf in Richtung der Regierungen sein, Aufgaben viel schneller und effektiver zu digitalisieren, damit der Posten Personalkosten nicht endgültig aus dem Ruder läuft.