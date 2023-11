“Lanz“ zur Demo in Essen „Das war eine Machtdemonstration“

Schließlich fragt Lanz, was denn nötig wäre, um die Verbreitung solchen Gedankenguts in Deutschland zu unterbinden – und das Problem zu lösen, das sich in Essen offenbarte. Güvercin erinnert an den Moment, als der damalige Bundespräsident Wulff sagte, der Islam sei ein Teil Deutschlands. Das sei bei vielen Muslimen gut angekommen. „Das gut zu finden, aber auf der anderen Seite die Verantwortung für die deutsche Geschichte nicht zur eigenen Verantwortung zu machen, dass ich als deutscher Muslim einen Beitrag zu leisten habe für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland: Dieses Bewusstsein fehlt“, sagt Güvercin. Deshalb fordert er, dass muslimische Verbände die Kritik am Antisemitismus in ihren Gemeinden thematisieren, statt sich nur zum Fototermin in eine Synagoge zu begeben.