Umgang mit Taliban Das Dilemma der Helfer in Afghanistan

„Wir haben über 210 lokale Mitarbeitende in Afghanistan, 60 Prozent davon sind Frauen. Die meisten davon Lehrerinnen in unseren fünf Schulen“, sagt etwa Christina Ihle, Geschäftsführerin des Afghanischen Frauenvereins, der seit 1992 im Land aktiv ist und vor allem in agrarisch geprägten Regionen viele Frauenprojekte unterhält. Bereits seit August 2021 bestehen die Taliban auf strikter Geschlechtertrennung. Mädchen dürfen nur noch von Lehrerinnen unterrichtet werden, Frauen und Mädchen nur noch von weiblichem medizinischen Personal behandelt werden. Wenn die NGOs solche Kräfte also zurückziehen, finden existenzielle Angebote nicht mehr statt. Nur im medizinischen Bereich erlauben die Taliban Frauen aktuell noch weiterzuarbeiten. Seine Mutter-Kind-Kliniken betreibt der Frauenverein also noch, die Arbeit an seinen Schulen und Lehrschneidereien hat er dagegen ausgesetzt, um Lehrerinnen nicht unnötig zu gefährden. Auch große Verteilungen von Winterhilfe sind vorerst verschoben. „Die Sicherheitslage auf den Straßen ist aktuell sehr angespannt“, sagt Ihle. „Es gibt viel Militärpräsenz und Checkpoints, die gezielt Frauen anhalten und nach ihrem Reisegrund fragen. Unsere weiblichen Kolleginnen haben wir deshalb gebeten, erst einmal zuhause zu bleiben. Gehälter, die wir aktuell für den Dezembermonat auszahlen, haben wir sicherheitshalber zu ihnen nach Hause gebracht. Eigentlich hätten an unseren Schulen am 25. Dezember freiwillige Winterkurse für über 500 Mädchen und Jungen starten sollen. Auch dies haben wir erst einmal vertagt, bis die Lage klarer ist.“